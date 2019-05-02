خارجية أميركا: جولة أوروبية لبومبيو الأسبوع المقبل تشمل ألمانيا وبريطانيا وفنلندا

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ سيجري الأسبوع المقبل جولة أوروبية"، تشمل كلًّا من ​ألمانيا​ و​بريطانيا​ و​فنلندا​ وغرينلاند.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بومبيو سيلتقي المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في ​برلين​ في 7 أيار، قبل أن يلتقي في اليوم التالي في لندن رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​".

وقبل هاتين المحطتين، فإنّ جولة بومبيو الأوروبية ستبدأ في روفانييمي في شمال فنلندا حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس ​القطب الشمالي​.

وتشتمل جولة بومبيو الدبلوماسية على محطتين في غرينلاند، حيث سيتوجّه أوّلًا إلى نوك، عاصمة غرينلاند، من ثمّ يتّجه غربًا إلى مدينة كانغيرلوسواك، حيث سيلتقي قوات الحرس الوطني الجوي المنتشرة في الجزيرة للمساعدة في إجراء بحوث بشأن المناخ.