"اليونيسيف" تدعو لحماية الأطفال في فنزويلا من أعمال العنف

دعت مديرة منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة "يونيسيف" هنرييتا فور في بيان إلى أخذ "إجراءات فورية لحماية الأطفال من أعمال ​العنف​ الجارية في ​فنزويلا​"، مشيرة الى أن "التظاهرات المحتمل أن تتخلّلها أعمال عنف في شوارع فنزويلا تعرّض الأطفال واليافعين لخطر الإصابة بجروح".

وشددت على أنه "يجب أن يتمتّع الأطفال واليافعون في فنزويلا بحقوقهم بكلّ أمان وفي كلّ الأوقات"، لافتة إلى أنّ ما لا يقلّ عن 15 قاصراً ممّن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً أصيبوا بجروح خلال تظاهرات الثلاثاء.

وسقط قتيل وحوالى 100 جريح في مواجهات دارت الثلاثاء في ​كراكاس​ خلال تظاهرات داعمة لمجموعة عسكرية أعلنت تأييدها لزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​، بحسب ما أعلنت الأجهزة الطبية المحلية.

وكانت ​اليونيسيف​ أعلنت الإثنين أنّ ما لا يقلّ عن 327 ألف طفل لاجئ فنزويلي في ​كولومبيا​ يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.