بوتين وقّع مشروع قانون "الإنترنت السيادي" الذي يسمح للسلطات بعزل إنترنت البلاد عن العالم

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء مشروع قانون "الإنترنت السيادي" الذي يسمح للسلطات الروسية بعزل انترنت البلاد عن العالم، وهي خطوة استنكرتها المنظمات الحقوقية.
وينصّ القانون الّذي لن يدخل حيّز التنفيذ حتّى تشرين الثاني، على استحداث آلية لمراقبة حركة مرور الإنترنت في روسيا وإبعادها عن الخوادم الأجنبية. ويعتبر واضعو هذه المبادرة بأنّ على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، وذلك بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي عن استراتيجية أميركية جديدة لأمن فضاء الإنترنت، تعتبر أنّ روسيا قامت بشنّ هجمات إلكترونية وأفلتت من المحاسبة.
ويشدّد المشرّعون الروس على أنّ القانون الجديد ضروري لضمان أمن شبكات الإنترنت الروسية، لكنّ المعارضين يقولون إنّ هذا القانون الّذي يحوي نصوصًا مبهمة، يعطي سلطات رقابية للأجهزة الحكومية.
وقد تظاهر آلاف الأشخاص في روسيا مؤخّرًا ضدّ مشروع القانون هذا.
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