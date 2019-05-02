مسؤول أميركي: وزير العدل لن يحضر جلسة بمجلس النواب بشأن تقرير مولر‭

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي غيرولد نادلر إن وزير العدل وليام بار لن يحضر الجلسة التي ستعقدها اللجنة اليوم الخميس بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، في تحد للكونغرس.

ولفت نادلر للصحفيين بعد جلسة ساخنة لمجلس الشيوخ في وقت سابق دافع فيها بار عن تعامله مع التقرير إلى انه "أبلغنا بار للتو بأنه لن يحضر جلسة اليوم".

وتعهد الأعضاء الديمقراطيون باللجنة بإصدار أمر استدعاء في مسعى لإجبار بار على الإدلاء بشهادته. وقال الديمقراطي حكيم جيفريز عضو مجلس النواب "نعتزم استدعاءه إذا قرر عدم الحضور. يستطيع أن يركض لكنه لن يستطيع أن يختبئ".