أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي غيرولد نادلر إن وزير العدل وليام بار لن يحضر الجلسة التي ستعقدها اللجنة اليوم الخميس بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، في تحد للكونغرس.
ولفت نادلر للصحفيين بعد جلسة ساخنة لمجلس الشيوخ في وقت سابق دافع فيها بار عن تعامله مع التقرير إلى انه "أبلغنا بار للتو بأنه لن يحضر جلسة اليوم".
وتعهد الأعضاء الديمقراطيون باللجنة بإصدار أمر استدعاء في مسعى لإجبار بار على الإدلاء بشهادته. وقال الديمقراطي حكيم جيفريز عضو مجلس النواب "نعتزم استدعاءه إذا قرر عدم الحضور. يستطيع أن يركض لكنه لن يستطيع أن يختبئ".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: وزير العدل لن يحضر جلسة بمجلس النواب بشأن تقرير مولر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.