الأحدب: نرفض أي قرار بتهجير النازحين السوريين دون تأمين عودتهم الطوعية

أشار النائب السابق مصباح الأحدب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "نرفض أي قرار بتهجير النازحين السوريين من لبنان دون تأمين عودتهم الطوعية إلى المناطق الأمنة بحسب انتمائهم السياسي"، لافتاً إلى أن "رمي الأمتعة وتفتيش المخيمات وهدمها وترك الناس في العراء دون مأوى، هي أساليب تهجيرية جائرة وظالمة".

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