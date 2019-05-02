محمد الحجار: لمعالجة الفيول المتسرب على شاطئ جدرا والجية

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "مطلوب تحرك سريع وعاجل من ​وزارة البيئة​، ​وزارة الطاقة​ و​مؤسسة كهرباء لبنان​ لمعالجة الفيول المتسرب على شاطئ جدرا و​الجية​ والذي ينذر بمشكلة بيئية كبيرة".

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