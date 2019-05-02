المتقاعدون بعيد الشغل.. الحوار الاجتماعي تجاهلنا

عرفت مسيرة الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال، أمس الأربعاء، خروج العشرات من العمال و الموظفين، احتفالا بعيد الشغل، رافعين شعارات قوية ضد حكومة العثماني.

وقال أحد المتقاعدين لـ”اليوم 24″ إنه الحكومة تجاهلتهم، والزيادة الأخيرة، لم تشملهم ولو بلقليل، إذ طالب الحكومة بالإلتفاف لهذه الفئة المقصية من المجتمع.

وعبرت إحدى المشاركات في تظاهرت اليوم، عن رفضها لزيادة الأخيرة في الأجور، حيث قالت “500 درهم ما بغيناهاش يزيدوها للوزارة والبرلمانيين.. “.