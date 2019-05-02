إطلاق صاروخين من قطاع غزة بعد قصف الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت طائرة حربية وطائرة أخرى مسيرة تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، خلال ساعات الليل الفائت، عدة أهداف تابعة لحركة حماس في شمالي قطاع غزة، تبعها إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف يأتي ردا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة باتجاه إسرائيل، أدت إلى اندلاع حريق بين كيبوتس "أوريم" و"بارك أشكول" في المجلس الإقليمي "أشكول".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن صافرات الإنذار انطلقت في الساعة 05:36 و 05:37 من فجر اليوم، الخميس، في المجلس الإقليمي "سدوت هنيغيف".

وأضافت أنه تمت معاينة إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكعادته، حمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن كل ما يجري في أو من قطاع غزة.

Advertisements

وقالت مصادر فلسطينية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم، موقعا للمقاومة شمالي القطاع بصاروخين على الأقل.

ووفقا لمصادر محلية، فإن طائرات حربية إسرائيلية من طراز "F 16" قصفت موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وعاودت طائرات الاحتلال قصف الموقع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن صاروخا كان قد أطلع في مطلع الأسبوع الجاري من قطاع غزة وسقط في البحر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن إطلاق الصاروخ.

وردا على إطلاق الصاروخ، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة إلى 6 أميال.