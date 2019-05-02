اليمين الألماني المتطرف يظهر بقوة.. ومظاهرات سلمية لليسار بعيد العمال

تظاهر المئات من اليمين المتطرف حاملين مشاعل النيران، والآلاف من اليساريين في مدينتي بلاون بولاية ساكسونيا "جنوب"، والعاصمة الألمانية برلين على الترتيب، الأربعاء، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.



وفي مدينة بلاون، تظاهر العشرات من أنصار حزب الطريق الثالث، وهو حزب للنازيين الجدد، حاملين مشاعل النيران وأعلام الحزب الخضراء، حسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية الخاصة واسعة الانتشار.

وردد المشاركون في المظاهرات شعارات من قبيل "أوقفوا اللجوء" و"لا مكان للاجئين"، وحملوا لافتات تحمل الشعارات نفسها، في مشهد لم يحدث من قبل في احتفالات عيد العمال، حيث كانت المظاهرات في ذلك اليوم مقصورة على التنظيمات والأحزاب اليسارية والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظم أنصار حزب الطريق الثالث في مدينة بلاون مسيرة لإحياء الذكرى الـ80 لترحيل النظام النازي عام 1939 اليهود الحاملين الجنسية البولندية إلى بولندا، حاملين أيضا مشاعل النيران.





وتأسس حزب الطريق الثالث في 2013 على أنقاض حزب "اف إن أس" الذي كان يمثل النازيين الجدد أيضا، وحظرته السلطات الألمانية بسبب أديدولوجيته المتطرفة وتهديده النظام العام، ويتبنى الحزب خطا سياسيا معاديا للمهاجرين واللاجئين ويدعو لطردهم من ألمانيا.

وفي وسط مدينة فيزمار على بحر البلتيق، أقصى شمال ألمانيا، نظم 250 شخصا من حزب "إن بي دي" اليميني المتطرف مظاهرة ضد المهاجرين، وسط حاجز أمني فرضته الشرطة لفصل هذه المظاهرة، عن مظاهرة أخرى في المكان نفسه مناهضة لليمين المتطرف، شارك فيها 1100 شخص من الأوساط اليسارية، حسب صحيفة "بيلد"، التي أشارت إلى عدم حدوث أي اشتباكات بين الطرفين.





وفي مدينة دوسبرج، غربي ألمانيا، نشبت اشتباكات بين الشرطة و200 شخص من الأوساط اليسارية نظموا مظاهرة تطالب بأجور وأوضاع وظيفية عادلة للعمال، حسب ما نقلته موقع "آر بي" الإخباري الألماني عن مصدر شرطي لم يسمه.

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وتابع المصدر أن الاشتباكات نشبت حينما حاول المتظاهرون اختراق الحاجز الأمني، ما اضطر الشرطة لاستخدام رزاز الفلفل، وخراطيم المياه لتفريقهم دون إصابات، إلا أنها اعتقلت بعض المتظاهرين.

وفي بيان، قالت شرطة مدينة ايرفورت في ولاية تورينغيا، وسط ألمانيا، إن 4 من رجال الشرطة أصيبوا بإصابات طفيفة خلال اشتباكات ظهر اليوم، مع عشرات المتظاهرين من حزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف".





وتابع البيان أن الشرطة وجهت اتهامات بالاعتداء على رجالها إلى 13 من المتظاهرين.

وفي برلين، نظم 13 ألف شخص من النشطاء اليساريين، وفق تقديرات الشرطة، مظاهرة طافت شوارع رئيسية في وسط وشمال العاصمة الألمانية، تطالب بأجور عادلة وتحتج على ارتفاع إيجارات المنازل.

ووفق بيان للشرطة، كانت المظاهرة سلمية ولم تشهد أي حوادث عنف.





والعام الماضي، نظم الآلاف من اليساريين واليساريين المتطرفين مظاهرات في أنحاء متفرقة من برلين في يوم العمال، رافعين لافتات مكتوب عليها "اللعنة على الرأسمالية"، و"كارل ماركس بدلا من إنجيلا ميركل".

كانت احتجاجات عيد العمال السنوية في برلين تشهد أعمال شغب وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، لكن أعمال الشغب تراجعت بقوة خلال الأعوام الماضية.