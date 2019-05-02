اليوم.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو الجارى، اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك.
وكانت غادة والى وزيرة التضامن، أكدت أنه سيجرى تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، موضحة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن
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