لفتت أوساط مطلعة على موقف الدول المعنية بتنفيذ "سيدر"، لصحيفة "الحياة"، إلى "أنّها تراقب مدى الجدية في مناقشات خفض العجز في الموازنة، بعد أن كان خاب أمل بعضها بتأخير تعيين الهيئات الناظمة في القطاعات الإنتاجية التابعة للدولة، لاسيما عند إقرار خطة الكهرباء قبل أسبوعين، حيث كانت تنتظر تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع، فإذا بالأمر يُؤَجّل إلى ثلاث سنوات".
وأبلغت المصادر، "الحياة" أنّ "بعض الدول لم يخفِ خيبته هذه للمسؤولين اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط الحياة: الدول المعنية بتنفيذ "سيدر" تراقب مدى الجدية بمناقشات خفض العجز بالموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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