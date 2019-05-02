الشرق الأوسط: اتصالات لتعديل شروط سيدر لتمويل 280 مشروعا

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "قياديا يجري اتصالات بفاعليات سياسية من أجل الطلب من ​الحكومة​ أن تتصل بالأمانة العامة لمؤتمر "سيدر" وتطلب إدخال تعديلات على الشروط التي طرحتها على ​لبنان​ لتمويل 280 مشروعاً وإنشاء آلية جديدة لمساعدة لبنان على حل ضائقته الاقتصادية نظرا إلى رفض فئات كثيرة اقتطاع مبالغ من معاشات المنتمين إليها، بوصفها مساهمة في سد جزء من العجز. ومن بين الأفكار التي يطرحها القيادي على نظراء له، إعطاء تسهيلات لتمويل واحد من الشروط الثلاثة وهي ​خطة الكهرباء​، ​الموازنة​ و​الفساد​ وعدم التشدد بالمهلة الزمنية التي يراها المشاركون في مؤتمر "سيدر".

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