إطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من غزة

أفادت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية عنإطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، بعد إنفجار صاروخين على الأقل أطلقا من قطاع غزة، مشيرة الى أن صافرات الإنذار التي أطلقت تحمل "الكود الأحمر"، والتي تنذر من إطلاق ​صواريخ​ بإتجاه إسرائيل.

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