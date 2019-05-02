"اليونيسيف" دعت لحماية الأطفال في فنزويلا من أعمال العنف

لفتت مديرة منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة "​يونيسيف​، هنرييتا فور، إلى أنّ "التظاهرات المحتمل أن تتخلّلها أعمال عنف في شوارع ​فنزويلا​، تُعرّض الأطفال واليافعين إلى خطر الإصابة بجروح".

وركّزت في بيان، على "وجوب أن يتمتّع الأطفال واليافعون في فنزويلا بحقوقهم بكلّ أمان وفي كلّ الأوقات"، مبيّنةً أنّ "ما لا يقلّ عن 15 قاصرًا ممّن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، أصيبوا بجروح خلال التظاهرات الأخيرة". ودعت إلى أخذ "إجراءات فورية لحماية الأطفال من أعمال ​العنف​".

وكانت أجهزة الإسعاف في كراكاس قد أعلنت أمس الأربعاء "سقوط 27 جريحًا على الأقلّ في صدامات دارت في العاصمة الفنزويلية بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين لزعيم المعارضة خوان غوايدو".

مع التذكير أنّ العاصمة الفنزويلية كانت قد شهدت الثلثاء صدامات مماثلة أوقعت قتيلًا وحوالي مئة جريح.