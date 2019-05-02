ترامب: مادورو يفقد السيطرة ولدينا الكثير من الخيارات للتعامل مع أزمة فنزويلا

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان رئيس ​فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​ يفقد السيطرة بشكل كبير على زمام الأمور في فنزويلا، ولدى ​واشنطن​ الكثير من الخيارات المتاحة بشأن التعامل مع الأزمة.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد أعلن من قاعدة عسكرية في كراكاس، تلقيه دعما من "جنود شجعان" في الجيش الفنزويلي. واشار الى إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

فيما دانت الحكومة الفنزويلية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، لافتة الى أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من "الخونة العسكريين" الذين يحاولون دعم الانقلاب على مادورو. واعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على مادورو.