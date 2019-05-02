مقتل شخص وجرح آخر في عملية طعن بلندن

قتل شخص وجرح آخر في ​عملية طعن​ وقعت بحي هاكني في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ​الشرطة​ أنه تم العثور على شاب 15 عاما مصابا بجروح خطيرة، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، وأصيب آخر بجروح غير مهددة للحياة.

وأضافت أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في ذلك الهجوم، بينما تجري عملية بحث في المنطقة عن أي من مشتبه بهم.