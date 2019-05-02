حرس الحدود السعودي ينقذ ناقلة نفط إيرانية تعطلت بالقرب من ميناء جدة الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أفاد المتحدث الرسمي لقوات حرس الحدود السعودية بأنه تم إنقاذ ناقلة نفط إيرانية تعرضت لعطل بالقرب من ميناء جدة الإسلامي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل قبطان سفينة "هابينس 1" للمساعدة في قطر الناقلة وذلك لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة.

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وذكرت الوكالة أنه "وبتحليل المعلومات للسفينة اتضح أنها تحمل علم إيران ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارا، 24 من الجنسية الإيرانية، و 2 من الجنسية البنجلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة ( 70 ) ميلًا بحريًّا باتجاه ( 198 ) درجة".

وأضافت: "وعلى الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشر عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جوا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث".

وذكر المتحدث الرسمي أن المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.