مصرع طفل غرقًا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف. وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي.
تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من محمد السيد، عامل - ومقيم بمدينة سمسطا، بمصرع نجله "عبد الرحمن - 6 سنوات"، إثر سقوطه في ترعة كائنة بالقرب من منزل جده بقرية مازورة، أثناء لهوه إلى جانبها، ولم يتهم أحدا.
وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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