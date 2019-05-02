إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ): شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات فجر اليوم الخميس على أهداف في قطاع غزة. ولم تشر صحيفة جيروزاليم بوست التي أوردت النبأ إلى مزيد من التفاصيل بشأن الأهداف التي تم قصفها، وما إذا كانت الغارات أسفرت عن خسائر.

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