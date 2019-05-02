ترامب: مادورو يفقد السيطرة بشكل كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يفقد السيطرة بشكل كبير على زمام الأمور في بلاده. وفي مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية ، أضاف ترامب أن واشنطن لديها "الكثير من الخيارات المتاحة" بشأن التعامل مع الأزمة في فنزويلا ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

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