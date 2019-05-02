رئيس لجنة بمجلس النواب الأمريكي: وزير العدل يرفض الإدلاء بشهادته أمام المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أن وزير العدل (النائب العام) ويليام بار لن يمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادته اليوم الخميس.

وقال نادلر للصحفيين: "النائب العام بار أبلغنا للتو بأنه لن يحضر جلسة الاستماع المقررة اليوم (الخميس)". وندد نادلر بالإدارة الأمريكية لمحاولتها "إملاء" شروط الجلسة و"المماطلة الكاملة مع الكونجرس".

Advertisements

وقال نادلر أيضا إن وزارة العدل لم تمتثل لاستدعاء يطالبها بإصدار تقرير غير منقح من روبرت مولر إلى لجنته. وقال نادلر "الالتزام بأوامر استدعاء الكونجرس ليس أمرا اختياريا"، محذرا من أن صبره ينفد.

وأضاف أن اللجنة ستجتمع في الصباح لعقد جلسة استماع.

وقال نادلر إنه يتطلع إلى أن يدلي مولر بشهادته في 15 مايو.