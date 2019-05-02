مقتل شخص وإصابة آخر في عملية طعن بلندن

قتل شخص وجرح آخر في عملية طعن وقعت بحي هاكني في العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطةأنه تم العثور على شاب (15 عاما) مصابا بجروح خطرة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة،
وأضافت أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في ذلك الهجوم، بينما تجري عملية بحث في المنطقة عن أي من مشتبه بهم.
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