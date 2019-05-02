الدفاع الروسية: جماعات مسلحة حاولت استهداف قاعدة حميميم فى سوريا

أكد مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن جماعات مسلحة منذ بداية شهر أبريل الماضى حاولوا استهداف قاعدة حميميم الروسية الجوية ومواقع للقوات السورية فى اللاذقية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية
وأضاف كوبتشيشين: "من جانب الجماعات المسلحة
وأضاف أن منطقة إطلاق هذه الطائرات تم تحديدها، موضحا أن استهداف قاعدة حميميم تم تنفيذه من منطقة قلعة المضيق والباب.
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