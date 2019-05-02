علاج وتغذية طبية لنازحين في اليمن وسلال غذائية للسودان

وقّع المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أمس، عقدين مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، أحدهما للرعاية الصحية التكميلية وخدمات التغذية العلاجية والتحصين وعلاج الإصابات مع التوعية والتثقيف الصحي للنازحين والحد من معاناتهم ليخدم بذلك 91250 مستفيدا لنازحي الحديدة. وأوضح الربيعة أن «العقد يهدف إلى إنقاذ حياة الأرواح والأسر اليمنية والمحافظة على استمرارها وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للنازحين وتقديم الرعاية التكاملية لهم وتوفير التغذية العلاجية للأطفال دون سن 5 سنوات»، مبيناً أن ذلك يشمل التحصينات للأطفال والأمهات وتقديم الخدمات الصحية والإنجابية للأمهات والمرضعات ومتابعة صحة الحوامل، إضافة إلى علاج الإصابات وتفعيل نظام الإحالة الطبي وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات. وبين أن العقد الآخر «يأتي لتقديم المياه الصالحة للشرب وعمليات الإصحاح البيئي ليستفيد منها 30 ألف نازح يمني في الحديدة وذلك للحفاظ على حياة النازحين والتخلص من النفايات بطريقة صحية وآمنة والحد من انتشار الأوبئة بين الأسر اليمنية وتأمين مصادر المياه الصحية والاستخدام اليومي وحفظها ونقلها في أوعية وتأمين حقائب النظافة الشخصية وإنشاء منطقة تجميع النفايات والتخلص منها بطريقة صحيحة».

زيارة

زار وفد من برنامج الغذاء العالمي في مدينة المكلا أول أمس، مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين سبل العيش في اليمن، واطلع على أبرز أنشطة المشروع التي عمل على تنفيذها خلال الأشهر الماضية. واستعرض مدير مشروع تحسين سبل العيش في اليمن المهندس هادي باجبير المشروع وقطاعاته المختلفة، والآليات التي اعتمدها في اختيار المستفيدين، وتحديد مناطق الاحتياج، ومدى الاهتمام الذي حققه على المستويين المحلي والدولي. وقدم ضابط القطاعات بالمشروع نبذة مختصرة عن القطاعات الثلاثة الرئيسة للمشروع وهي قطاع النقد مقابل العمل، والقطاع السمكي والزراعي، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، موضحا نسبة الاحتياج الكبيرة في المحافظات المستهدفة.

سلال غذائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1450 سلة غذائية في حي أبورنات وحي الصفا بمحلية النهود التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، يستفيد منها 7250 فردًا. ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

كما وزع المركز 850 سلة ،« ايرم » : غذائية في مناطق ،« سيتراب » ،« اشد » خوجلي » ،« دولابياي » خوجلي » ،« الحي الأول خوجلي » ،« الحي السابع في ،« خارج الجسر التابعة ،« محلية طوكر » البحر الأحمر » لولاية

يستفيد منها ،« السودانية 4250 فردًا.

سلال رمضانية

وُزعت السلال الغذائية الرمضانية أمس على 1750 عائلة لبنانية واللاجئين الفلسطينيين والسوريين في بلدة المنية شمال لبنان، وفي مخيم عين الحلوة في الجنوب اللبناني. كما دشن المركز مشروع توزيع السلال الغذائية في باكستان لشهر رمضان المبارك والبالغ عددها ( 18250 ) سلة غذائية. وجرى توزيع 8000 سلة غذائية في 8 « خيبربختون خوا » لمنطقة « شانقلا » و « تورغر » : محافظات هي « بتقرام » و « تانك » و « لكي مروت » و ،« بنير » و « شترال » و « أبر دير » و وتوزيع 5000 سلة غذائية في منطقة « باغ » : في 5 محافظات هي « كشمير » « مظفر آباد » و « سدونتي » و « نيلم » و .« هتيابالا » و كما وزعت 5000 سلة غذائية في منطقة شملت 10 محافظات « جلجت بلتستان »

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« جلجت » و « غزر » و « غاتشي » : هي « هونزا » و « أستور » و « ديامر » و « كرمنق » و « شغر » و « سكردو » و فيما وزعت 250 سلة ،« جلاس » و غذائية في العاصمة إسلام آباد.

وتزن السلة الواحدة سلة 30 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى 20 كيلوجرامًا من الدقيق، بتكلفة إجمالية مليون دولار أميركي، وسيستفيد من هذا المشروع 91250

فردًا

91250 مستفيدا من مشروع الرعاية الصيحية التكميلية

30 ألف مستفيد من مياه الشرب والإصحاح البيئي

1450 سلة غذائية لمحلية النهود التابعة لكردفان السودانية

7250 مستفيدا من السلال