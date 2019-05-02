كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية: جماعات مسلحة حاولت استهداف قاعدة حميميم فى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن جماعات مسلحة منذ بداية شهر أبريل الماضى حاولوا استهداف قاعدة حميميم الروسية الجوية ومواقع للقوات السورية فى اللاذقية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس مركز المصالحة الروسى اللواء فيكتور كوبتشيشين قوله إن :"المسلحين قاموا ب 12 هجمة، لكنه تم صدها جميعا.

وأضاف كوبتشيشين: "من جانب الجماعات المسلحة غير القانونية الموجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تستمر محاولات مهاجمة قاعدة حميميم الجوية، فضلا عن مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة اللاذقية باستخدام راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضاف أن منطقة إطلاق هذه الطائرات تم تحديدها، موضحا أن استهداف قاعدة حميميم تم تنفيذه من منطقة قلعة المضيق والباب.