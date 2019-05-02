كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل الأمريكي لن يحضر جلسة البرلمان بشأن تقرير "مولر‭" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى جيرولد نادلر إن وزير العدل وليام بار لن يحضر الجلسة التى ستعقدها اللجنة اليوم الخميس بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن دور روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، فى تحد للكونجرس.

وقال نادلر للصحفيين فى مقر الكونجرس أمس الأربعاء بعد جلسة ساخنة لمجلس الشيوخ فى وقت سابق دافع فيها بار عن تعامله مع التقرير "أبلغنا بار للتو بأنه لن يحضر جلسة الغد".

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وتعهد الأعضاء الديمقراطيون باللجنة بإصدار أمر استدعاء فى مسعى لإجبار بار على الإدلاء بشهادته. وقال الديمقراطى حكيم جيفريز عضو مجلس النواب "نعتزم استدعاءه إذا قرر عدم الحضور. يستطيع أن يركض لكنه لن يستطيع أن يختبئ".

وقال نادلر إنه يعتقد أن بار يخشى من الإدلاء بشهادته بالنظر إلى "مدى عدم الأمانة التى كان عليها".

وانتهت أمس أيضا المهلة التي حددتها اللجنة لوزارة العدل لتقديم نسخة غير منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق الذي أجراه في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.