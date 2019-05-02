كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عنصر إرهابي خطير بولاية القصرين في تونس ينتمي لتنظيم القاعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الناطق الرسمي باسم المركز القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي، بأنه تم إلقاء القبض على العنصر الإرهابى رائد التواتى، فى عملية استباقية نوعية بجبل الشعانبى بولاية القصرين، مصنف خطير جدًا وينتمى إلى كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة.

وأضاف السليطى، وفقا لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" اليوم الأربعاء، أن هذا العنصر متورط فى العملية الإرهابية التى وقعت الجمعة الماضى، وأدت إلى استشهاد عسكرى وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار لغم أرضى لدى مرور عربة عسكرية، كما أنه متورط، فى عملية الطويرف التى استشهد فيها 7 من الحرس الوطني العام الماضي، وكذلك في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في منطقة "هنشير التلة" من ولاية القصرين عام 2014.

وقال السليطي إنه تم القبض على العنصر الإرهابي إثر عملية أمنية استباقية، وتم ضبط مخزن سلاح وذخيرة، ولا تزال الأبحاث مستمرة على مستوى النيابة العامة للمركز القضائي لمكافحة الإرهاب.