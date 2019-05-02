تيريزا ماي تقيل وزير الدفاع بعد فضيحة تسريب معلومات

أقيل وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، بعد التحقيق في تسريبات اجتماع حكومي سري حول شركة الاتصالات الصينية هواوي.

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها “فقدت الثقة” في ويليامسون.

وأضاف “قرار رئيسة الوزراء جاء في ضوء تصرفاته المحيطة بالتحقيق في ملابسات الكشف غير المصرح به عن المعلومات حول اجتماع لمجلس الأمن القومي”.

بدأ التحقيق الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت صحف أن مجلس الأمن القومي، الذي يجتمع بشكل سري، وافق على السماح لشركة هواوي بالمشاركة في بعض جوانب شبكة الاتصالات اللاسلكية (جي 5) الجديدة في بريطانيا. تصر الحكومة على أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

فيما أعلن عن تعيين بيني مودونت، وزيرة للدفاع، على أن تحتفظ بحقيبة وزارة المرأة والمساواة.