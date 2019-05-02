الداخلية التونسية: القبض على إرهابي خطير خلال عملية استباقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشرطة التونسية
ألقت السلطات التونسية، الأربعاء، القبض على إرهابي صنفته بالخطير خلال عملية أمنية استباقية بمحافظة القصرين غربي البلاد.
وقال سفيان الزعق، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة لإدارة الأمن التونسي والإدارة العامة للحرس التونسي ألقت القبض على إرهابي خطير يدعى "رائد التواتي"، من مواليد سبتمبر/أيلول 1994 بمحافظة جندوبة غربي البلاد.
وأوضح أن الإرهابي يصنف بالخطير، لم يتم الفصح عن الجهة الإرهابية التي ينتمي إليها، وأن الوحدات الأمنية تابعت هذا العنصر الإرهابي منذ فترة ليست بالقصيرة.
وأكد الزعق أنه تم إلقاء القبض عليه خلال عملية أمنية استباقية في جبل الشعانبي من محافظة القصرين غرب تونس.
وتتمركز في هذه المنطقة كتيبة جند الخلافة وعقبة بن نافع التابعتين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إلى أن العملية الأمنية ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على عناصر أخرى.
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