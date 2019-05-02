عسكريون سودانيون: نظام الإخوان فصل 2.5 مليون ضابط تعسفيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات الجيش السوداني في الخرطوم - أرشيفية

كشف تجمع قدامى المحاربين السودانيين، الذي يضم عسكريين متقاعدين، أن نظام الإخوان بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير فصل 2.5 مليون ضابط من القوات النظامية تعسفيا خلال حكمه البالغ 3 عقود. وطالب رئيس تجمع المحاربين القدامى اللواء معاش محمد علي حامد، خلال مؤتمر صحفي بساحة الاعتصام بالخرطوم، المجلس العسكري بإعادة المفصولين تعسفيا من القوات النظامية والخدمة المدنية، ورد الاعتبار للمحكومين بالإعدام صوريا. وشدد على ضرورة هيكلة جهاز المخابرات السوداني، وحل المليشيات التابعة لنظام الإخوان المخلوع والمتمثلة في الشرطة الشعبية والأمن الشعبي والطلابي. Advertisements وحث المجلس العسكري الانتقالي على ضرورة نقل السلطة إلى المدنيين استجابة لمطالب الشارع السوداني.

يشار إلى أن الحركة الإسلامية السياسية عند صعودها للسلطة بانقلاب عسكري بالسودان في يونيو 1989 انتهجت نظام الفصل التعسفي، والذي شمل كافة موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية غير المواليين لها، وتسكين أتباعها محلهم أو ما عرف بسياسة التمكين.

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