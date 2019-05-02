شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمدين» ينافح عن الملالي ويرفض تجديد العقوبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما أكد وزير خارجية تنظيم الحمدين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رفض النظام القطري تمديد العقوبات الأمريكية على نظام الملالي، تناول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، من قلب الدوحة، «براعة الملالي» في التهرب من العقوبات المفروضة عليهم من واشنطن. وفضلت الدوحة كعادتها الإرتماء في حضن «الملالي» وأكدت رفضها للعقوبات، وبرر محمد بن عبدالرحمن رفضه للعقوبات بأنها لن تحقق آثارا إيجابية.



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