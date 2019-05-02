شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور البغدادي يفضح علاقة «داعش» بأنقرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الفيديو الأخير لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي يثبت بشكل قاطع وجود علاقة بين التنظيم الإرهابي والنظام التركي. ولفتت في بيان لها أمس إلى أن «داعش والإخوان» يتخذان من تركيا مركزا للتخطيط والتمويل لدعم الإرهاب.

وأفاد مرصد الفتاوى التابع للدار بأن مقطع الفيديو ظهر في نهايته شخص ملثم يعرض على البغدادي تقارير شهرية لأفرع التنظيم المختلفة، وكان من بينها تقارير حملت اسم «ولاية تركيا»، في إشارة إلى وجود التنظيم بالأراضي التركية.

وأوضح المرصد أن وجود «داعش» بالأراضي التركية يقطع بوجود علاقة غامضة بين التنظيم ونظام أردوغان، مستدلاً على هذه العلاقة الغامضة برفض النظام التركي الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في 2014، وعدم عدوله عن موقفه إلا بعدما قام التنظيم بتنفيذ إحدى عملياته على عناصر حرس الحدود منتصف 2015.

وأوضح المرصد أنه رغم جغرافية تركيا المتجاورة مع سورية والعراق، وتوافر بعض حواضن الإرهاب بها، إلا أنها أقل الدول تعرضا لهجمات التنظيم.