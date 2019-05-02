شكرا لقرائتكم شاهد.. ليبيون يغلقون الطريق أمام سلامة ويشكون "الوفاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلق محتجون ليبيون، مساء الأربعاء، الطريق أمام موكب المبعوث الأممي، غسان سلامة، عندما كان في طريقه إلى العاصمة طرابلس، قادماً من تونس، وذلك تنديداً بعدم تدخل الأمم المتحدة لحماية المدنيين من القصف الجوي الذي تشنه قوات حكومة الوفاق على مدن غرب البلاد.

وتجمهر المواطنون الغاضبون أمام سيارات الأمم المتحدة، التي كان يركب داخلها سلامة، على الطريق الساحلي في صبراتة أثناء عودة الموكب من تونس إلى طرابلس، ما دفع عدد من مرافقيه إلى النزول للتفاوض مع المحتجين من أجل فتح الطريق وفسح المجال لهم للمغادرة، إلا أن المحتجين أصروا على نزول سلامة للحديث معم والاستماع إلى شكواتهم.

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واشتكوا من الغارات الجوية العشوائية التي تشنها طائرات الميليشيات المسلحة التابعة لـ"الوفاق"، والتي استهدف منازل وممتلكات المواطنين في المدن الغربية، وأوقعت العديد من الضحايا في صفوفهم، ووصفوها بـ"الهجمات الانتقامية"، بسبب موقف المنطقة ومدينة صبراتة المؤيد لعمليات الجيش الليبي.

وقال شهود عيان إن سلامة رفض النزول من السيارة ومخاطبة المواطنين وظل في مقعده، إلى حين تدخل الشرطة لتفريقهم وفتح الطريق أمام موكبه ليستكمل طريقه نحو طرابلس.

وشنت طائرات الوفاق، في الأيام الأخيرة، غارات جوية عدة على المنطقة الغربية، شملت مدن غريان وصبراتة، وكذلك ضواحي طرابلس، ما تسبب في وفاة وإصابة العشرات من المدنيين، وإحداث أضرار بممتلكات خاصة ومنشآت عامة.