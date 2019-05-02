27 جريحاً على الأقل في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في كراكاس

اسماء السيد - كراكاس: أصيب 27 شخصاً على الأقلّ بجروح، بينهم واحد بالرصاص، في صدامات دارت الأربعاء في كراكاس بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين لزعيم المعارضة خوان غوايدو، بحسب ما أعلنت الأجهزة الطبية المحلية.

وكانت العاصمة الفنزويلية شهدت الثلاثاء صدامات مماثلة أوقعت 69 جريحاً بينهم اثنان بالرصاص.

والاربعاء اندلعت اشتباكات بين انصار المعارضة والقوات الفنزويلية في شرق كراكاس مع بدء مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة يوم عيد العمال.

وأطلقت قوات الحرس الوطني الغاز المسيل للدموع على المحتجين أثناء محاولتهم اغلاق طريق سريع قريب من قاعدة عسكرية حاول فيها غوايدو اشعال انتفاضة عسكرية ضد مادورو.