بومبيو يقول للافروف ‘ن روسيا "تزعزع استقرار" فنزويلا

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو قال لنظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصاله الهاتفي به الاربعاء، أن موسكو "تزعزع الاستقرار" في فنزويلا، ودعا روسيا مجددا الى التوقف عن دعم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مورغان اورتاغوس، إن بومبيو شدد خلال هذا الاتصال على أن "تدخل روسيا وكوبا يزعزع الوضع في فنزويلا ويزعزع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأوضح المصدر نفسه أن بومبيو "حث أيضا روسيا على وقف دعمها لنيكولاس مادورو والى الانضمام الى الاغلبية الساحقة للدول الغربية التي تريد مستقبلا افضل للشعب الفنزويلي".

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وكانت وزارة الخارجية الروسية نقلت روايتها لهذا الاتصال في بيان،أكد أن لافروف قال لنظيره الاميركي إن "تدخل واشنطن في الشؤون الفنزويلية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" وأن "هذا التأثير المدمر لا علاقة له بتاتا بالديموقراطية".

كما انتقد بيان الخارجية الروسية كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب وبومبيو عن عدم استبعاد الخيار العسكري في فنزويلا.

ونقل عن لافروف قوله بهذا الصدد "إن تداعيات" هذه التصريحات "قد تكون وخيمة جدا"، مضيفا أن "الشعب الفنزويلي وحده له الحق في تقرير مصيره".