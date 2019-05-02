استطلاع : تغريدات ترامب تضر بفرص نجاحه في انتخابات 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ.ش.أ):
أظهر استطلاع جديد أن قرابة نصف عدد الناخبين الأمريكيين يرون أن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع " تويتر " للتواصل الاجتماعي تضر بفرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.
وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة " مورنينج كونسالت " للأبحاث والاستطلاعات ، إلى أن نسبة هؤلاء بلغت 46% وهو ما يمثل ضعف عدد من اعتبروا أن تغريداته المباشرة للناخبين تأتي بمردود إيجابي.
وذكر سبعة من كل عشرة أشخاص تم استطلاع آرائهم أن ترامب يفرط في التغريد، وفي المقابل قال 1% منهم إنه لا يغرد بما يكفي.
ويرى محللون أن حساب الرئيس الأمريكي على تويتر ، والذي يتابعه نحو 60 مليون شخص، كان يمكن استغلاله كسلاح إعلامي انتخابي قوي بدلا من تخصيص 280 تغريدة فيه خلال الأيام الأخيرة فقط للنيل من جو بايدن المرشح الانتخابي المنافس والإساءة له بوصفه ب" النعسان".
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