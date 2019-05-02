مدير الامن العام السعودي يتفقد الحرم للتأكد من تيسير زيارة ضيوف الرحمن

قام مدير الأمن العام السعودي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عصر اليوم الأربعاء بجولة ميدانية، تفقد خلالها قيادات الأمن بالحرم المكي، ورافقه قائد قوات أمن العمرة وقيادات أمن العمرة، وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام.

تأتي هذه الجولة في إطار الاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في المهمة.

وشملت الجولة قوة أمن المسجد الحرام، والساحات الخارجية للحرم، والتوسعة الثالثة، والمناطق المحيطة بالحرم.

وزار الفريق أول "الحربي" مركز القيادة

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والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة، واستهل حديثه بالتوجه للقيادة الرشيدة بالتهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن هذه الجولة تأتي إنفاذًا لاهتمام وتوجيه وزير الداخلية الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن.

وناقش الفريق أول "الحربي" مع القيادات الخطط الخاصة بإدارة الحشود من

المعتمرين والمصلين، والخدمات والخطط الأمنية المستحدثة لمهمة هذا العام لمواجهة كثافة أعداد ضيوف الرحمن، والحرص على تسهيل وتيسير تحركاتهم ودخولهم وخروجهم من الحرم في ظل المشاريع القائمة؛ ليتحقق معه توفير أقصى درجات حفظ الأمن والنظام لراحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.

واختتم زيارته بحثّ الجميع على بذل أقصى الجهد، واحتساب الأجر، ومراعاة قدسية الزمان وفضيلة المكان، والاستفادة المثلى من الإمكانات التي سخرتها ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده .

وتمنى لعموم المشاركين التوفيق في أداء مهامهم خدمة لضيوف الرحمن، ولقاصدي بيت الله الحرام القبول والغفران، وللوطن العز والرفعة.

