تحالف دعم الشرعية: تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في قاعدة الديلمي الجوية في ⁧‫صنعاء‬⁩

- الأهداف تشمل مواقع صيانة طائرات بدون طيار ومنظومة اتصالات وأماكن تواجد الخبراء والمشغلين - الميليشيا الحوثية تستخدم مطار ⁧‫صنعاء‬⁩ لتنفيذ العمليات الإرهابية والعدائية - العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية



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