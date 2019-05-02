مصرع مشرف ميليشيا الانقلاب في اليمن

لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه وعدد من مرافقيه، أمس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمالي غرب محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن المواجهات اندلعت خلال محاولة فاشلة لعناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع ما يسمى المشرف العام للميليشيا في قانية، المدعو أبوسلطان الخولاني، والمدعو صالح أحمد صالح حسين الوهبي، والمدعو صالح أحمد حسين الوهبي، والمدعو عبدالله محمد السلاقي، وعدد آخر من عناصر الميليشيا.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، بعدد من الغارات الجوية، ميليشيا الحوثي في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، وتركزت تلك الغارات على مواقع للميليشيا في جبل «الجماجم»، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها، وتدمير دبابة تابعة لها.