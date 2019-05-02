المجلس العسكري: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، عدم السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذرا من عمليات التخريب والانفلات الأمني.

جاء ذلك عقب مباحثات أجراها رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان في الخرطوم، أمس، مع رئيس هيئة أركان جيش دولة جنوب السودان غبريال ريال جوك تناولت تطورات الأوضاع في البلدين.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبدالمطلب في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن «الجيش السوداني لن يطلق أي رصاصة في وجه الشعب وسيقف معه إلى حين نجاح ثورته»، لافتا إلى حرص الخرطوم على العلاقات مع دولة جنوب السودان ودفع عملية السلام هناك.

من جانبه، أكد جوك ارتباط دولة جنوب السودان بأمن السودان، قائلا: «لن تواجه الخرطوم أي خطر أو عدوان من جهة دولة جنوب السودان لأن وضعنا واحد وأمننا واحد».