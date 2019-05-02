الإمارات: الدول العربية تدعم انتقالا منظما في السودان

وكانت الإمارات أعلنت الأحد توقيع عقد مع المصرف المركزي السوداني لإيداع 250 مليون دولار في البنك الحكومي، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي والرياض، لمصلحة السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه في «تويتر» باللغة الإنجليزية «من المشروع تماما للدول العربية أن تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان، انتقالا يوازن بين التطلعات الشعبية واستقرار المؤسسات»، مؤكدا أن المنطقة عرفت أوضاعا من الفوضى التامة في المنطقة، وليست بحاجة إلى مزيد منها.
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