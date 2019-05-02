أرقام مروعة في سجون إردوغان

مستندا إلى أحدث تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، كشف الكاتب السياسي المختص بالشأن التركي، خورشيد دلي لـ«دوت الخليج»، أرقاما مروعة للاعتقالات في السجون التركية، مبينا أنه يوجد بها حاليا نحو 254 ألف معتقل وسجين.

الاعتقالات في تركيا

190 ألف معتقل وسجين بتهم جنائية

384 السجون المعلنة ومراكز الاعتقالات

3503 سجناء لقوا حتفهم خلال حكم حزب العدالة والتنمية

كشف الكاتب السياسي المختص بالشأن التركي، خورشيد دلي لـ»دوت الخليج»، عن أرقام صادمة للاعتقالات والسجون التركية، مستندا على آخر تقارير منظمات حقوق الإنسان.

وعن بداية الاعتقالات في تركيا، قال دلي بأنها ازدادت منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، إذ يوجد حاليا 254 ألف معتقل وسجين، بينهم (190) ألفا بتهم جنائية، والبقية اعتقلوا بتهمة الإرهاب.

سجون مكتظة

عن عدد السجون المعلنة ومراكز الاعتقالات، ذكر دلي بأنها تبلغ (384) سجنا ومركزا للاعتقال، وبطاقة استيعابية (207) آلاف سجين، واستطرد: وبهذا العدد فإن السجون تشهد حالة اكتظاظ غير مسبوقة في تاريخ تركيا، وفسر ذلك بقوله: في بعض غرف السجن يتراوح عدد السجناء ما بين (35 و37) شخصا، في حين أن هذه الغرف مخصصة ومصممة لاستقبال خمسة أشخاص فقط، وأعدت حكومة حزب العدالة والتنمية خطة لبناء (228) سجنا جديدا، في ظل ارتفاع عدد المعتقلين ثلاثة أضعاف.

تصنيف المعتقلين

بين دلي أن معظم المعتقلين هم من جماعة الداعية فتح الله الذي تتهمه حكومة العدالة والتنمية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، والأمر لا يتوقف عند الاعتقال، بل تطور إلى حرمانهم من وظائفهم، حيث فصل قرابة (150) ألف شخص بتهمه العلاقة مع جماعة جولن. وتم التحقيق مع (600) ألف شخص بالتهمة نفسها، وبالدرجة الثانية، فإن المعتقلين هم من الأكراد بتهمة التعامل مع حزب العمال الكردستاني.

سياسة الوصي

أوضح دلي بأن التقارير تشير إلى أن السلطات التركية اعتقلت قرابة (40) ألف كردي، منهم نحو(8) آلاف من حزب الشعوب الديمقراطية، بينهم الرئيس السابق للحزب صلاح الدين ديميرداش وعدد من البرلمانيين ورؤساء البلديات المنتخبين، حيث أقالت السلطات التركية (95) رئيس بلدية من (102) بلدية، فاز بها أكراد خلال الانتخابات البلدية السابقة وعينت بدلا منهم أعضاء من حزب العدالة والتنمية في إطار سياسة الوصي التي أطلقها أردوغان.

وتكرر السيناريو مع (8) بلديات حالية في الانتخابات الحالية لم تعلن نتائجها الرسمية النهائية إلى الآن.

وفيات بالمعتقلات

تشهد السجون التركية وفيات في المعتقلات لظروف الاحتجاز غير الملائمة، حيث التعذيب والأمراض، وقال: لقي (3503) سجناء حتفهم خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، بينهم (1200) ماتوا تحت التعذيب حسب تقارير حقوقية، آخرهم الفلسطيني زكي مبارك الذي لقي حتفه بسجن سيليفري الشهير، رغم أن السلطات التركية ادعت أنه انتحر بعد توجيه اتهامات له بالتجسس لصالح الإمارات.

سجون النساء والأطفال

كما كشف دلي بأن السجون تشهد ظاهرة فريدة لجهة عدد النساء والأطفال، إذ تسجن السلطات التركية(18) ألف سيدة ومعهن(630) طفلا رضيعا، كما بلغ عدد الأطفال في المرحلة العمرية ما بين 12 – 17 سنة 2800 طفل داخل السجون.

أكبر سجن في العالم

شنت السلطات التركية أضخم حملة اعتقالات ضد الصحفيين خلال السنوات الماضية إلى درجة أن منظمات معنية بالحريات الصحفية وصفت تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وتقول منظمات حقوقية من داخل تركيا مثل مركز نسمات للدارسات الاجتماعية والحضارية، في تقريرها لعام 2018 إن عدد الصحفيين المعتقلين (319) صحفيا منذ المحاولة الانقلابية، بينهم (44) صحفيا بتهمة الانتماء والتواصل مع حزب العمال الكردستاني، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق (142) صحفيا مشردين في الخارج بسبب سياسة إردوغان، و(839) صحفيا حوكموا في قضائيا خلال 2017.

إغلاق وسائل الإعلام

أغلقت السلطات التركية (189) وسيلة إعلامية منذ المحاولة الانقلابية، وقال دلي: منها (5) وكالات أنباء و(62) صحفية، و(19) مجلة، فيما أغلقت (29) قناة تلفزيونية، وحجب (127) ألف موقع إلكتروني و(94) ألف مدونة على الإنترنت، من بينها موقع ويكيبيديا الموسوعي.

الاعتقالات في تركيا ازدادت منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016

قمع إردوغان في أرقام بحسب آخر تقارير منظمات حقوق الانسان

الاعتقالات والسجون

254 ألف معتقل وسجين،

190 ألفا منهم بتهم جنائية الباقي بتهمة الإرهاب.

Advertisements

384 عدد السجون ومراكز الاعتقالات

37 سجينا في الزنزانة الواحدة

5 سجناء سعة الزنزانة الواحدة

150 ألف شخص فصلوا من عملهم

التحقيق مع (600) ألف شخص.

اعتقال قرابة (40) ألف كردي.

إقالة (95) رئيس بلدية من أصل (102) بلدية.

لقي(3503) سجناء حتفهم خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية بينهم نحو (1200) سجين ماتوا تحت التعذيب.

سجن (18) ألف سيدة، معهن(630) طفلا رضيعا.

بلغ عدد الأطفال في المرحلة العمرية بين 12 – 17 سنة (2800) طفل داخل السجون.

اعتقال (68) صحفيا.

لعام 2018 بلغ عدد الصحفيين المعتقلين (319) صحفيا.

بينهم( 44) صحفيا بتهمة الانتماء والتواصل مع حزب العمال الكردستاني.

صدرت مذكرات اعتقال بحق (142) صحفيا مشردين في الخارج.

(839) صحفيا حوكموا قضائيا خلال عام 2017.

إغلاق وسائل الإعلام

أغلقت(189) وسيلة إعلامية منها:

(5) وكالات أنباء (62) صحفية (19) مجلة

(29) قناة تلفزيونية

حجب (127) ألف موقع إلكتروني.

(94) ألف مدونة على شبكة الإنترنت من بينها موقع ويكيبيديا الموسوعي.

إغلاق المؤسسات

(2300) مؤسسة تعليمية.

(49) مؤسسة صحية.

(30) دارا للنشر.

الاستيلاء على: (1000) شركة بنحو 46 مليار ليرة تركية.