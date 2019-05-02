هجوم عبر الحدود الأفغانية يقتل 3 جنود باكستانيين

قتل ثلاثة من الجنود الباكستانيين وأصيب سبعة آخرون جراء هجوم شنّه مسلحون عبر الأراضي الأفغانية، فيما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس أن حوالي 60-70 مسلحاً شنوا هجوماً من داخل الأراضي الأفغانية على مجموعة من الجنود الباكستانيين الذين كانوا يعملون على تسييج الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن الجنود الباكستانيين تصدوا للهجوم وأجبروا المسلحين على الفرار نحو الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى أن ثلاثة جنود باكستانيين قتلو بنيران المسلحين وأصيب سبعة آخرون، بينما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين.

وبيّن أن الهجوم وقع في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان، وأن قوات الجيش الباكستاني تعمل على مشروع تسييج الحدود مع أفغانستان للحد من تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية.