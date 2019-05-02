برلماني ليبي: قادة «دواعش» يصلون مصراتة بإشراف تركي

أحمد البنك (بنغازي)

دفعت القيادة العامة للجيش الليبي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في طرابلس، تمهيدا لاقتحام قلب العاصمة طرابلس وتحريرها من قبضة التشكيلات المسلحة وملاحقة جماعات متطرفة تتمركز في أحياء مختلفة من المدينة.وبثت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي مشاهد للتعزيزات العسكرية التي دفعت بها القيادة العامة لمختلف وحدات الجيش بمحاور القتال على تخوم طرابلس. وتمكنت كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي من السيطرة على معسكر اليرموك وطرد الكتائب المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وسط ارتباك شديد في صفوف المليشيات والقوات التي تدعم المجلس الرئاسي الليبي.

بدوره، قال اللواء فوزي المنصوري قائد منطقة الخليج العسكرية التابعة للجيش الليبي، قائد محور عين زارة جنوب طرابلس، إن قواته تواصل التقدم بخطى ثابتة في محور عين زارة وسط تراجع للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تقاتل إلى جانب صفوف حكومة الوفاق الوطني.

ونفى المنصوري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أمس انسحاب قواته في محور عين زارة جنوبي طرابلس، ومواصلة تقدمها في محاور القتال المختلفة لتحرير العاصمة الليبية بتوجيهات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.وألقت قوات الجيش الليبي القبض على مرتزقة يقاتلون في صفوف قوات الوفاق ويأتمرون بإمرة آمر (قائد) المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة جويلي.وشهدت غالبية محاور القتال في العاصمة طرابلس هدوءا حذرا بغالبية المحاور المختلفة وسط وصول تعزيزات لقوات الجيش الليبي، فيما أعلن المكتب الإعلامي لغرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق أنها تمكنت من القبض على ستة مقاتلين ومصادرة آليات وعتاد لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في محور السبيعة.

وقال مصدر عسكري ليبي مسؤول لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش الوطني الليبي تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بعملية خاطفة للدخول لقلب طرابلس، مضيفا «نجهز لاقتحام مفاجئ وسريع لقلب طرابلس وحسم المعركة سريعا وهدفنا الأول الحفاظ على أرواح المدنيين».وأعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني في مدينة مصراتة تسلمها لجثمان قائد مليشيا يدعى «محمد بعيو» وأربعة أسرى آخرين، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة تولى عملية نقل الأسرى لمدينة مصراتة.وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الليبية مهند يونس، في تدوينة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، استمرار التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا «التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب مستمر ولم يتوقف، ويتم العمل حاليًا على تعزيز وتكثيف أوجه التعاون المختلفة، ومنها دعم عمل فريق (الافريكوم) العامل في ليبيا».

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي، وصول بعض قادة تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة مصراتة عبر منفذها البحري قادمين من أحد الموانئ التركية تحت إشراف جهاز المخابرات التركي.ونوه الجروشي إلى أن منافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية خارج سلطة الدولة الليبية، مطالبا القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بإخضاع السفن المتجهة إلى ميناء مصراتة للرقابة الصارمة والتفتيش الدقيق، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة رفع حظر التسليح عن القوات المسلحة الليبية وعقد جلسة طارئة لبحث الدعم التركي للإرهابيين في ليبيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 376 قتيلاً و 1822 جريحًا، مشيرة إلى انضمام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا ومجموعات أخرى في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

بدوره أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هو المسؤول المباشر عن ما يحدث في ليبيا من قتال دموي مدمر، مشيرا إلى أن تصرفات السراج دمرت بشكل مبكر روح الوفاق «وعمقت الهوة وزادت الانقسام وأشعلت الفتن وقادت البلاد في نهاية المطاف إلى المواجهات العنيفة والحرب البشعة التي لم يكن عاقلا يتمناها.وأشار عضو المجلس الرئاسي الليبي إلى أن فائز السراج تجاهل كل الدعوات التي طالبته مؤخرا من الكتل البرلمانية باحترام الاتفاق السياسي، والعمل على إنهاء حالة الانقسام في البلاد واستمر في سياسة المراوغة وعدم الوفاء بتعهداته والتزاماته إلى أن فقد ثقة الجميع.