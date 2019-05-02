رئيس الأركان الجزائري: «الحوار هو الحل»

محمد إبراهيم (الجزائر)

اتهم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أطرافاً لم يسمها، برفض كل المبادرات المقترحة لحل الأزمة السياسية الحالية في البلاد، والعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها، مؤكداً أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وتأتي تصريحات رئيس الأركان الجزائري لتؤكد دعمه للحل الدستوري الذي بدأ تنفيذه عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على حساب الحل السياسي، الذي يطالب به الحراك الشعبي وأحزاب معارضة. وقال الفريق قايد صالح أمس: «إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، إدراكاً منا أن الحوار هو من أرقى وأنبل أساليب التعامل الإنساني، وهو المسلك الأنجح الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة». وأشاد صالح باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أنه موقف يحسب لهم في هذه المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين كافة الأطراف.

وأشار إلى أن مجمل الترتيبات التي تم اتخاذها حتى الآن حققت توافقاً وطنياً ظهر من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات بمختلف ولايات الوطن، باستثناء بعض الأطراف، التي ترفض كل المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها.

وقال رئيس الأركان الجزائري: «انكشفت النوايا السيئة لهذه الأطراف وفضحتها وأدانتها مختلف فئات الشعب، التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل، ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة، في بلورة وإيجاد مخارج آمنة للأزمة. ودعا إلى توخي الحذر من «الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية»، وتغيير مسارها من خلال تلغيمها بتصرفات تكن العداء للوطن وتساوم على الوحدة الترابية للجزائر، واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدتها الوطنية للخطر». ودافع قايد صالح عن المقترحات التي قدمها الجيش، مؤكداً أنها نابعة من وعيه الراسخ بأهمية هذه المرحلة في حياة البلاد، وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق كافة الجزائريين الأوفياء والمخلصين لوطنهم، الذين لا يرضون سوءا ببلادهم.

وجاءت تصريحات قايد صالح في الوقت الذي انتشرت فيه دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر غداً الجمعة للأسبوع الحادي عشر على التوالي للمطالبة برحيل نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 54 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وحصلوا على استمارات لجمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة. ويتعين على المرشح للرئاسة جمع 600 توقيع من أعضاء منتخبين بغرفتي البرلمان والبلديات أو 60 ألف توقيع من مواطنين، بحد أدنى 1500 مواطن من كل ولاية على الأقل. وبحسب القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية فإن المرشحين الـ54 بينهم 53 مرشحاً مستقلاً، ومرشح حزبي واحد هو بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، الذي التقى بالرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في 23 أبريل الجاري في إطار مشاورات الأخير حول الوضع السياسي في البلاد، حسبما ذكر بيان للرئاسة الجزائرية يوم اللقاء.

وقالت مصادر سياسية لـ«الاتحاد»: إن «بلقاسم قد يكون هو مرشح الدولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حال إجراؤها في موعدها». وأضافت المصادر أن تأكيد الفريق قايد صالح أكثر من مرة على احترام المسار الدستوري يشير بنسبة كبيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، وساحلي قد يكون هو «مرشح الدولة»، واعتبرت أن الدفع بأي من الوجوه القديمة التي حفظها الجزائريون لن يكون في صالح أي طرف.

من جهة أخرى، انتخبت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر أحزاب الجزائر، محمد جميعي أميناً عاماً جديداً للحزب، الذي كان يرأسه بوتفليقة. وجرت الانتخابات بين 4 مرشحين، حيث حصل جميعي على 223 صوتاً متفوقاً على جمال بن حمودة الذي حل ثانياً بـ 126 صوتاً، فيما حصل كل من السعيد بوحجة ومصطفى معزوزي على 35 و18 صوتاً على التوالي، من إجمالي 418 صوتاً. وجميعي هو أحد القياديين بحزب جبهة التحرير الوطني، وانتخب لدورتين متتاليين في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية بالبرلمان، ممثلاً عن ولاية تبسة (شرق الجزائر)، كما شغل منصب رئيس كتلة الحزب البرلمانية بالمجلس، وهو يدير شركة تعمل في مجال الصناعة الإلكترونية.