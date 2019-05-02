محكمة أسترالية: المتفجرات التي استهدفت طائرة «الاتحاد للطيران» وصلت من تركيا

أحمد عاطف ، وكالات (القاهرة، عواصم)

دانت هيئة محلفين أسترالية، أمس، خالد خياط، 51 عاماً، وهو من أصول لبنانية، بتهمة التخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران قبل نحو عامين، وذلك عبر استخدام متفجرات وصلت من تركيا. وأوضح بيان قضائي أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان شقيقه الأصغر محمود خياط مذنب في التهمة نفسها. واتهمت الشرطة خالد خياط وشقيقه محمود بالتخطيط لهجومين إرهابيين قالت الشرطة: «أحدهما هجوم بغاز كيماوي على الطائرة المتجهة إلى أبوظبي في يوليو 2017». وتابعت الشرطة: «إن الشقيق الثالث لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم أثناء محاولته ركوب الطائرة في المطار».

لكن العبوة الناسفة أخرجت من حقيبته بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار.

واعتقلت الشرطة خالد ومحمود الخياط بعد أسابيع من الواقعة، إثر سلسلة مداهمات في سيدني.

ويواجه خالد خياط احتمال تلقي العقوبة القصوى، وهي السجن المؤبد.

وقالت الشرطة: «إن المتفجرات التي كانت ستستخدم لاستهداف الطائرة وصلت من تركيا»، مشيرة إلى أن «داعش» استخدم الأراضي التركية لإرسالها إلى أستراليا.

وفي تعليق له على ما تكشف خلال المحاكمة ، قال كرم سعيد، الباحث فى الشؤون التركية وشؤون الشرق الأوسط، لـ «الاتحاد» إن ما قالته الشرطة الأسترالية يكشف مدى تواجد التنظيم الإرهابي وبقوة على الأراضي التركية، مشيراً إلى اتهامات كثيرة طالت تركيا فى الفترة الماضية خاصة أن أغلب المقاتلين الأجانب يتم دخولهم لمناطق سيطرة تنظيم داعش الارهابي عبر الأراضي التركية.

وأضاف أن تركيا لديها علاقات وثيقة مع جماعة تحرير الشام (جبهة النصرة) والاخوان الإرهابية بكل فروعها، لافتاً إلى أن تركيا كانت تعد ممراً آمناً للدواعش، وموضحاً أن علاقة التنظيم الإرهابي بدأت تتعثر بل وانقلب الدواعش على الأتراك وظهر ذلك جلياً خلال تفجيرات مدينة سروج على الحدود التركية السورية وقتل فيها 30 كرديا، إلى جانب تفجيرات مطعم رينيه.

وأكد أن تركيا تعد معسكراً خلفياً للإرهاب وهو ما دفع الاتحاد الأوربي لاعتبارها «نقطة الانطلاق لنشر إرهاب التنظيم لكل دول العالم»، مشيراً إلى تقوية أنقرة علاقتها بجماعات الاسلام السياسي المسلحة وتفاخرها بذلك وتقوم على رعاية عناصر تلك الجماعات فى مستشفياتها.