مرصد «الفتاوى» المصري: فيديو البغدادي يؤكد علاقة تركيا بـ «داعش»

القاهرة (الاتحاد)

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الإصدار المرئي الأخير المنسوب لزعيم تنظيم داعش الإرهابي يثبت بشكل قاطع وجود علاقة بين التنظيم الإرهابي والنظام التركي.

وأشار المرصد إلى أن مقطع الفيديو المنسوب لأبي بكر البغدادي أظهر في نهايته وجود شخص ملثم وهو يعرض على البغدادي تقارير شهرية لأفرع التنظيم المختلفة، وكان من بينها تقارير حملت اسم «ولاية تركيا» موضحاً أن وجود التنظيم الإرهابي بالأراضي التركية يقطع بوجود علاقة غامضة بينه وبين النظام التركي.

ودلل على هذه العلاقة الغامضة برفض النظام التركي الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة داعش في 2014، وعدم رجوع النظام التركي عن موقفه إلا بعدما قام التنظيم الداعشي الإرهابي بتنفيذ إحدى عملياته على عناصر حرس الحدود منتصف 2015، وبعد هذا الهجوم كانت التقارير تؤكد عمل النظام التركي على توظيف الهجوم لشن هجمات على مواقع تابعة لداعش في سوريا والأكراد في العراق. وأكد المرصد أن تركيا حشدت قوتها بشكل أساسي لتحقيق أجندة سياسية خاصة بها في المنطقة وليست بهدف ضرب داعش.

وأوضح أن مساعي التنظيم لتشكيل خلايا تمويلية من داخل تركيا هو أمر طبيعي، يتوافق مع البيئة الحاضنة للإرهاب في تركيا، وعليه فإن اتخاذ التنظيمات الإرهابية من الأراضي التركية معسكرات للتخطيط والتدبير لتنفيذ عمليات موسعة في أوروبا وغيرها أمر بات جلياً وواضحاً.