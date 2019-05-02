آلاف المستوطنين يقتحمون بلدة فلسطينية بحماية الاحتلال

عبدالرحيم حسين وعلاء مشهراوي (القدس المحتلة، غزة)

اقتحم آلاف المستوطنين، مع ساعات الفجر الأولى أمس، بلدة كفل حارس شمالي الضفة، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت فجر أمس حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها عدداً من الشبان بالضفة الغربية المحتلة. وفي بحر شمال غزة أصاب الاحتلال صياداً بالرصاص، واعتقل 2 آخرين.

ومنعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من التحرك في كفل حارس لتأمين المستوطنين الذين بلغ عددهم، بحسب هذه القوات، نحو 8 آلاف مستوطن أدوا طقوساً يهودية في ثلاثة مواقع أثرية.

ويقوم المستوطنون بشكل متكرر باقتحام بلدة كفل حارس، بذريعة وجود قبورٍ يهودية فيها، في حين أنها مقامات إسلامية صوفية تاريخية.

وتعود أسباب الاستهداف للمقامات الدينية التاريخية، إلى أغراض استيطانية بغلاف أيديولوجي وسياسي وديني، بادعاء أن هذه الأماكن تخصهم منذ قديم الزمان، تمهيداً لطرد الفلسطينيين.

وتعرف بلدة كفل حارس بكثرة الآثار الدينية، وتضم قبور عدد من الأنبياء مثل «ذو الكفل»، و«يوشع بن نون» بالإضافة لمقامات تاريخية مثل قبر «ذي اليسع» و«بنات يعقوب».

يذكر أن المستوطنين يعمدون عادة إلى اقتحام مساجد ومقامات إسلامية لتأدية طقوس دينية فيها، واستفزاز مشاعر الفلسطينيين وإثارة الشغب فيها، في محاولة لتبرير فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على تلك المواقع.

إلى ذلك، قطع مستوطنون، أمس، 150 شجرة زيتون في قرية برقة شرق محافظة رام الله. وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين من عصابات «تدفيع الثمن» في بؤرة «عتساف» الاستيطانية اقتحموا القرية عبر مدخلها القديم، وقاموا بقطع أشجار الزيتون.

وقام مستوطنون بالاعتداء على عائلة وتدمير سور حماية حول منزل في منطقة تل الرميدة وسط الخليل. وهاجم المستوطنون عائلة أبو عيشة خلال عملية تشييد السور، فيما قام جنود الاحتلال بقص الأعمدة الحديدية للسور.

وفي بلدة يطا، جنوب الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزل جبريل محمود العدرة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى المكان.

وشن جيش الاحتلال، فجر أمس، حملة دهم وتفتيش اعتقل خلالها عدداً من الشبان بالضفة. وتركزت الاعتقالات في بيت لحم، ورام الله ونابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في نابلس، فيما اعتقلت هذه القوات ستة شبان جرى تحويلهم للتحقيق بتهمة مقاومة المستوطنين والاحتلال.

وتخوفاً من تصعيد محتمل من غزة، نشر جيش الاحتلال بطاريات القبة الحديدية. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت صباح أمس الأول، تقليص مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، في خرق جديد لتفاهمات التهدئة مع الفصائل بغزة بوساطة مصرية وأممية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نشر البطاريات يأتي تحسباً من أي تصعيد محتمل مع قطاع غزة مع قرب فعاليات مسابقة الغناء الأوروبية (يوروفيجن).

وأعلنت قوات الاحتلال أنها رصدت إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع سقطت قرب الشواطئ الإسرائيلية دون وقوع إصابات، وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال إن «إطلاق القذيفة كان متعمداً من جانب حركة الجهاد»، وفي أعقاب ذلك أعلن الجيش عن تقليص منطقة الصيد المسموح بها للفلسطينيين من سكان القطاع إلى 6 أميال.

واعتقل جنود البحرية الإسرائيلية، أمس، صيادين اثنين وصادروا قارب صيد، فيما أصيب ثالث بالرصاص المطاطي في ظهره في بحر غزة.

وأطلقت الزوارق الإسرائيلية النيران وفتحت مضخات المياه تجاه قارب أحد الصيادين. وأسفر الاعتداء الإسرائيلي عن إصابة الصياد محمد بشير أبو ريالة بعيار مطاطي في ظهره، وتمكن الصيادون من الخروج به على متن قارب وإيصاله إلى سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى.

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون لاعتداءات يومية من قبل الاحتلال، تشمل إطلاق نار وملاحقة ومصادرة مراكب ومعدات، ومنعهم من مزاولة العمل.

إسرائيل تشق شارعين للمستوطنين في الضفة

وافقت الإدارة المدنية، التابعة للجيش الإسرائيلي، على شق طرق التفافية في الضفة الغربية، خصوصاً التفافي مخيم العروب شمال الخليل وقرية حوارة جنوب نابلس. ومن المتوقع أن يلتهم هذا الطريق الاحتلالي آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الفلسطينيين.

وقال التلفزيون الإسرائيلي أمس: إنه، وعقب مناقشة شارك فيها أعضاء لجنة التخطيط في الإدارة المدنية ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية، يوسي داغان، وافقت اللجنة على منح تصريح لشق الطريقين وبدأت بإجراءات المناقصات.

في نهاية الاجتماع، شكر داغان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قائلاً: «أشكره على الاتفاق على خريطة الضفة الغربية الجديدة».

وأضاف التلفزيون الإسرائيلي أن الطريق الجديد له أهمية قصوى بالنسبة لليهود والعرب على حد سواء، وسيتيح طريق حوارة والعروب وصولاً سهلاً وآمناً وسريعاً إلى المستوطنات، وإلى المدن الفلسطينية أيضاً.