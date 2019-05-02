حكم قضائي يلزم لجنة قطرية بدفع 6.5 مليون دولار في غزة

علاء المشهراوي (غزة)

أعلن نقيب المقاولين بقطاع غزة أسامة كحيل عن نجاح المقاول عضو الاتحاد المهندس سهيل السقا، في انتزاع حكم قضائي يلزم اللجنة القطرية لإعادة الإعمار بدفع مبلغ بقيمة 6.5 مليون دولار لصالح شركة سكلز أند كواليتي للمقاولات.

وقال أسامة كحيل، نقيب اتحاد المقاولين بغزة ونائب نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، لـ «الاتحاد» إن محكمة الاستئناف بغزة أصدرت حكماً نهائياً لصالح شركة «سكلز أند كواليتي» ضد اللجنة القطرية، يفرض على اللجنة دفع 6.5 مليون دولار تعويضاً للشركة.

وأوضح أن شركة «سكلز»، تعرضت لافتراء من اللجنة القطرية، عندما تم تسييل كفالة مالية للشركة بنحو 3 ملايين دولار قبل 3 سنوات، وهذا مبلغ ضخم لمقاول في ظروف غزة، مشدداً على أنه ليس أمام اللجنة القطرية إلا دفع المبلغ.

وشدد على أن الحكم القضائي الناجز يتطلب من جميع المقاولين التمترس في مواقفهم ومطالبهم العادلة، داعياً اللجنة القطرية إلى الاستجابة للحكم القضائي وتسديد حقوق المقاول.

وقال كحيل: انطلاقاً من انتزاع حقوق المقاولين بكل الوسائل، وتأكيداً على الموقف الحازم برفض الظلم الذي وقع على عضو الاتحاد المهندس سهيل السقا والتصدي لمصادرة حقوقه، صدر حكم قضائي منصف يلزم اللجنة القطرية بدفع مبلغ 6.5 مليون دولار.

وشدد على أن الاتحاد لن يساوم، ولن يقبل بالتنازل تحت أي ظرف، عن حق أي عضو بالاتحاد، وسيعمل كل ما بوسعه لحماية المقاول وتحصيل حقوقه.