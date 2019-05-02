قطر تزيد وتيرة الاقتراض الداخلي

أبوظبي (مواقع إخبارية) زادت الحكومة القطرية وتيرة الاقتراض الداخلي، عبر إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة تبلغ 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار)، أمس الأربعاء، تم توجيهها للبنوك العاملة في السوق المحلي.

وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية الحكومية، وارتفاع وتيرة النفقات الجارية لتلبية المصروفات الجارية للموازنة، ما دفع النظام القطري للتوجه إلى أسواق الدين لأكثر من 6 مرات خلال العام الجاري 2019.

وأصدر مصرف قطر المركزي، أمس، بيانات قال فيها: إنه قام بإصدار أذونات خزانة بقيمة 600 مليون ريال (165 مليون دولار)، على البنوك العاملة في السوق القطرية.

وحسب البيان، تتوزع الأذونات على 3 إصدارات، الأول بقيمة 300 مليون ريال (82.46 مليون دولار) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة 2.39 %.

وقال المركزي، إن الإصدارين الآخرين يتوزعان بين طرح بقيمة 200 مليون ريال (54.97 مليون دولار) لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 472 %.

أما الإصدار الثالث فقد بلغت قيمته 100 مليون ريال (27.48 مليون دولار) لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 542 %.

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